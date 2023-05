Premium Het beste van De Telegraaf

Waarom is energie nog zo duur en is nu vastzetten verstandig?

Energieprijzen zijn weer terug op het niveau van voor de oorlog in Oekraïne. Ⓒ Getty Images

Amsterdam - Nederlandse consumenten kunnen weer energiecontracten afsluiten met vaste prijzen voor één jaar, of na 1 juni zelfs voor drie jaar. Die tarieven liggen over het algemeen iets onder het prijsplafond. Maar energieleveranciers kopen hun gas en stroom zelf op de markt inmiddels veel goedkoper in.