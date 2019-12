Chemiebedrijf BASF doet bouwchemicaliën van de hand

Ludwigshafen - Het Duitse chemieconcern BASF heeft een divisie voor chemicaliën die worden gebruikt in bouwmaterialen, verkocht aan de Amerikaanse investeerder Lone Star Funds. Met de overname is ruim 3 miljard euro gemoeid, maakte BASF zaterdag bekend. Het bedrijf doet de divisie van de hand omdat het zich wil richten op activiteiten die meer winst opleveren. In het derde kwartaal van 2020 zal de overname worden afgerond.