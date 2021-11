Premium Het beste van De Telegraaf

Column: adder onder het gras bij beleggen in bitcoin via ETF

Door Roelof Salomons

Ⓒ ANP/HH

Het heeft even geduurd, maar sinds kort kunnen beleggers via een ETF in bitcoin beleggen. In principe ben ik altijd positief als het gaat over goedkope en simpele toegang tot beleggingsmogelijkheden, maar nu wappert er wel een oranje vlag.