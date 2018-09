Winst- en omzetgroei voor Hunter Douglas

Hunter Douglas zette een winst van 142,3 miljoen dollar in de boeken. Dat is ruim 30 procent meer dan een jaar eerder. De opbrengsten dikten met bijna 8 procent aan tot 2,1 miljard dollar. Het bedrijfsresultaat (ebitda) kwam uit op 254,4 miljoen dollar. Het resultaat kreeg onder meer door acquisities en volumegroei een flinke duw in de rug.

De omzetstijging weerspiegelt namelijk een bijdrage door overnames van 6,8 procent, en 3,6 procent door volumetoenames. Wisselkoerseffecten hadden een negatief effect van 2,5 procent. Hunter Douglas zag de volumes aandikken in alle regio's behalve Latijns-Amerika en Australië. Daar bleef de omzet ongeveer gelijk.

Reële waarde

Het netto resultaat van de beleggingsportefeuille was 1,7 miljoen dollar negatief. Dat is minder dan de 7,3 miljoen negatief een jaar eerder. De beleggingsportefeuille had eind september een reële waarde van 203 miljoen dollar.

In het derde kwartaal zag Hunter Douglas overigens de winst en omzet eveneens scherp stijgen ten opzichte van een jaar eerder. De winst was 58,6 miljoen dollar, bijna 90 procent meer dan een jaar. De omzet steeg met meer dan 16 procent tot 755,3 miljoen dollar.

Het concern verwacht een aanhoudende groei in de Verenigde Staten en Azië, een stabiel economisch klimaat in Europa en een aanhoudend moeilijk economisch klimaat in Latijns-Amerika.