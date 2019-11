Wie is er verantwoordelijk als dit instort? Ⓒ Ronald Bakker

Een groepje kinderen speelt in de zandbak. Ze bouwen een hoog zandkasteel. Het vlaggetje van ijsstokjes en een tissue kan er bijna op. Dan gebeurt het ondenkbare. Een ramp. Catastrofe. Het kasteel stort in. Een vormloze hoop zand blijft over. Schreeuw, bibberlip, snottebellen.