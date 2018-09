‘Rally goud bij overwinning van Trump’

Hoewel Trump in de peilingen nog op achterstand staat tegenover Hillary Clinton, zal volgens de analisten bij een scenario dat Trump de nieuwe Amerikaanse president wordt de goudprijs een sterke impuls gaan krijgen, zo meldt The Financial Times.

Zij houden er daarbij rekening dat het edelmetaal dat nu nog onder de $1300 per troy ounce staat richting het einde van dit jaar kan gaan oplopen tot $1500.

De analisten menen dat een toename van de geopolitieke risico’s en verwachte hogere overheidsuitgaven bij de keuze van Trump goud in de kaart zal gaan spelen.