Klok tikt voor bezwaar huurverhoging

Bezwaar maken kan per mail of brief aan de verhuurder tot en met dinsdag 30 juni. Gaat de verhuurder niet akkoord, dan moet hij de Huurcommissie inschakelen om de knoop door te hakken. Als hij die stap niet zet, mag de huurverhoging niet doorgaan. Voorbeeldbrieven zijn onder meer te vinden op de site Huurcommissie.nl

„Dit jaar is het extra nijpend, omdat veel mensen zich vanwege corona afvragen wat er met hun inkomen gebeurt en of ze wel hun baan houden”, zegt Marcel Trip van huurdersvereniging De Woonbond.

Dat corporaties en particuliere verhuurders van sociale woningen de huur zo mogen opschroeven, komt mede doordat de inflatie vorig liefst 2,6% bedroeg. Daar bovenop mogen verhuurders nog eens maximaal 2,5% leggen. Of 4%, als het huishoudinkomen hoger is dan €43.574. Op die regel zijn wel diverse uitzonderingen. Huurders in de vrije sector vallen niet onder deze maximale huurnormen. Zij zijn afhankelijk van wat er in hun contract staat.

Trip tekent wel aan dat veel huurders van corporaties geen zware huurverhoging aan hun broek krijgen. „Corporaties mogen gemiddeld niet boven het inflatiecijfer verhogen. Het kan dus individueel afwijkend uitpakken, waarbij ze bijvoorbeeld een hogere huur vragen aan iemand die relatief goedkoop woont.”