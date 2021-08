AEX neemt gas terug na record

Rond 15.40 uur staat de AEX-index 0,1% hoger op 781,4 punten, na aan het begin van de handelsdag op 785,61 punten te hebben gepiekt. Maandag bereikte de beursgraadmeter ook al een record. De AMX klimt 0,4% naar 1099,4 punten. De koersenborden in Londen (-0,4%) en Parijs (-0,7%) kleuren rood, terwijl Frankfurt (+0,1%) licht in het groen noteert.

De Amerikaanse beurzen zijn vanmiddag licht hoger van start gegaan, na de plussen van 0,6% tot 1,6% op maandag. De belangrijkste aandelenmarkten in Azië wonnen vanochtend opnieuw terrein. De Nikkei in Tokio sloot 0,9% hoger.

’Aanhoudend positief beursklimaat’

Beleggingsstrateeg Simon Wiersma van ING ziet meerdere redenen voor het aanhoudend positieve beursklimaat. „Recente economische data wijzen erop dat de deltavariant van het coronavirus niet leidt tot een grote groeivertraging. Daarnaast waren de kwartaalcijfers van bedrijven beter dan verwacht. Het herstel van de beurzen in China biedt eveneens steun.”

Dat in de VS een afbouw van het obligatieopkoopprogramma aanstaande is, baart Wiersma weinig zorgen. „Het wordt wat minder, maar het leidt niet tot een monetaire verkrapping. We denken wel dat de rentes gaan oplopen. Maar dit zal alleen stevig gevoeld worden op de aandelenmarkt als er een snelle significante beweging van de rente plaatsvindt. Ik denk dat de Fed tijdens de Jackson Hole-bijeenkomst eind deze week weer laat doorschemeren dat een verder herstel van de economie en de arbeidsmarkt reden zal zijn om richting het einde van dit jaar te gaan taperen.”

In de AEX gaat Prosus met een winst van 3,2% aan kop. De investeerder profiteert van de mooie koerswinst vanochtend van de Chinese techreus Tencent, zijn waardevolste deelneming, volgend op een enthousiast analistenrapport van de Amerikaanse bank Citi. Staalfabrikant ArcelorMittal (+2,5%) is eveneens in trek.

De defensieve aandelen blijven echter achter. De producent van voedings- en schoonmaakmiddelen Unilever zakt 1,4%. Supermarktconcern Ahold Delhaize levert 1% in.

Bij de middelgrote bedrijven staat kunstmestfabrikant OCI (+2,8%) bovenaan. Boskalis wint 2%. De maritiem dienstverlener rapporteerde bij zijn halfjaarbericht dat de orderportefeuille een record heeft bereikt, onder meer dankzij grote projecten op het gebied van hoogwaterbescherming en infrastructuur.

Trustkantoor Intertrust (-1,6%) is de grootste daler in de AMX. PostNL daalt 1,2%. Een uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven in het hoger beroep over de fusie met Sandd laat mogelijk nog lang op zich wachten. De rechters konden maandag nog niet aangeven wanneer ze precies met een oordeel komen.

Smallcapfonds CM.com klimt 4,5%. Het mobiele betaal- en communicatieplatform heeft een minderheidsbelang genomen in een Britse fintechbedrijf.

Op de lokale markt stijgt Porceleyne Fles 1,6%. De maker van Delfts blauw rapporteerde ondanks een stevig lagere halfjaaromzet een positieve omslag in het resultaat.

