Tata Steel-topman: ’Groen staal is de toekomst’

Hans van den Berg voor het Dudokhuis, de hoofdingang van het oude Hoogovensterrein. Ⓒ Serge Ligtenberg

IJmuiden - Hans van den Berg (59) werd een jaar geleden na het ontslag van zijn voorganger plots de nieuwe bestuursvoorzitter van Tata Steel Nederland, voorheen De Koninklijke Hoogovens. Inmiddels hangt hem een strafzaak boven het hoofd vanwege vervuiling, is het onzeker wie in de toekomst nog aandeelhouder van het bedrijf wil zijn en moet hij onder druk van milieubeweging, vakbond en politiek een keus maken over hoe het bedrijf gaat vergroenen.