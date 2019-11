Brunel verwacht fors lagere winst

Het concern verwacht dat de winst dit jaar uitkomt tussen de €15 en €20 miljoen. De detacheerder ging eerder nog uit van een winst van tussen de €38 en €43 miljoen. Brunel verwacht verder een omzet van tussen de €1,025 en €1,075 miljoen.

Winstwaarschuwing

Brunel kwam vorige week nog met een winstwaarschuwing, maar liet ook weten de stekker te trekken uit zijn onderdeel Brunel Industrial Services in Texas dat het afgelopen kwartaal met een min van €6,5 miljoen verlieslatend was. Het concern kreeg afgelopen kwartaal nog te maken met een onverwachte afschrijving van €5,5 miljoen op een waterzuiveringsproject in de Verenigde Staten. Andringa noemde dat in augustus nog zeer vervelend en sprak van een wijze les.

Brunel behaalde in het derde kwartaal een omzet van €259,7 miljoen. De winst voor belastingen daalde met bijna 40% tot 7,3 miljoen.

Krimp

In Duitsland heeft Brunel last van de krimpende auto-industrie, hoewel het bedrijf anders is gepositioneerd binnen de sector dan bijvoorbeeld Randstad. Brunel richt zich op de hoogwaardige investeringen. Dat is het segment waar hoogopgeleid personeel voor nodig is, zoals engineers. Maar ook daar neemt de vraag naar personeel af, omdat bepaalde projecten worden stopgezet.

In de zogenaamde DACH-regio, Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk en Tsjechië, nam de omzet wel toe met 6% tot 74,5 miljoen.