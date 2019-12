AEX sluit na banencijfer boven 600 punten

De AEX sloot 1,8% hoger op 602,3 punten. In november belandde de index al enkele malen boven de 600 punten, om er vervolgens toch weer onder te duiken. De AMX steeg 1,2% naar 890,4 punten.

De overige Europese beurzen boekten eveneens fraaie winsten. De Duitse DAX steeg 0,9%, de Britse FTSE 100 won 1,4% op en de Franse CAC 40 ging 1,2% omhoog.

Op de Amerikaanse beurzen was de stemming eveneens opgewekt. Bij sluiting van de Europese beurzen stond de Dow Jones-index 1,2% hoger en had de Nasdaq-index 1% gewonnen.

Dat het Amerikaanse banenrapport bij beleggers een zeer enthousiast onthaal krijgt, vindt beleggingsanalist Simon Wiersma van ING volkomen terecht. „Het rapport was van alle kanten supergoed. Er kwamen in november veel meer banen bij dan verwacht en de werkloosheid daalde tot het laagste niveau in vijftig jaar. De werkgelegenheid is van groot belang voor de consumentenbestedingen en we hoeven nu helemaal niet meer bang te zijn voor een recessie.”

Wiersma ziet zich door het rapport gesterkt in zijn positieve aandelenvisie. „Sinds november laten de economische data verbetering zien. Centrale banken bieden bovendien steun door de geldkraan open te laten. Aandelen zijn ook niet duur. Beleggers doen er voorts goed aan het nieuws rond de handelsbesprekingen tussen de VS en China zo veel mogelijk te negeren, omdat het niet te voorspellen valt wanneer er een deal komt en hoe deze eruit gaat zien.”

Beleggingsadviseur Rein Schutte van Boer & Olij meent dat ook handelsoptimisme op zijn plaats is. „Trump meldde gisteravond dat er rond 15 december, als nieuwe importtarieven op de rol staan, een deal met China gesloten kan worden. Bovendien liet China weten geen importtarieven op sojabonen en varkensvlees te heffen. Zo houden ze het vlammetje branden. Zelf reken ik op een spoedige deal, maar zonder oplossing voor de grote geschilpunten.”

ASML gewild

Bij de hoofdfondsen eindigden staalgigant ArcelorMittal en chipmachinemaker ASML met plussen van 3,5% respectievelijk 3,4% aan kop.

Zorgtechnologiebedrijf Philips klom 1,9% na een adviesverhoging naar kopen door de Amerikaanse bank Morgan Stanley. Het koersdoel ging met 20% omhoog naar €50.

Shell won 1,8%. De olieprijzen stegen met ongeveer 1%, enerzijds dankzij het sterke Amerikaanse banenrapport. De belofte van Saoedi-Arabië om de productie verder te beperken bovenop de door de OPEC afgesproken 500.000 vaten per dag, vormde eveneens een impuls.

Biotechnologiebedrijf Galapagos (+1,8%) meldde genoeg deelnemers te hebben voor een studie met zijn kandidaat-medicijn bij patiënten met diffuus cutane systemische sclerose, een auto-immuunziekte.

Adyen bleef achter met een verlies van 0,5% op het nieuws dat een grote aandeelhouder een deel van zijn belang in de betalingsdienstverlener tegen een kleine korting op de beurskoers verkoopt.

Midkapfonds Boskalis won 6,2%, na het binnenhalen van een baggerproject in de baai van Manila voor €325 miljoen.

Air France KLM stak negatief af met 1,1% teruggang. In Frankrijk moest het concern 10% van zijn internationale vluchten schrappen vanwege stakingen.

De leverancier van snellaadstations voor batterijauto’s Fastned zakte op de lokale markt 1,1%. Beleggers hebben reeds voor €7,5 miljoen ingetekend op zijn obligatie-emissie ter grootte van €3 miljoen.

