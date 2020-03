ECB laat grenzen van steunprogramma los

Van onze redactie DFT

Vorige week kondigde de ECB een nieuw en groot steunprogramma aan, bedoeld om de economie van de eurozone te beschermen tegen de impact van het coronavirus. De centrale bank gaat in totaal voor €750 miljard aan obligaties van zowel bedrijven als overheden kopen.

In de nasleep van de eurocrisis kocht de ECB ook al op grote schaal obligaties op. Daar waren wel regels aan verbonden. Zo mocht de ECB niet meer dan een derde van een uitgifte opkopen. Als een land dan zijn schuld moest herstructureren, zou de ECB geen blokkerende minderheid hebben.

Ook kocht de centrale bank in volgens een kapitaalsleutel: van de grootste landen werden de meeste obligaties gekocht, van de kleinste landen de minste.

Deze begrenzingen laat de ECB nu los, zo staat in een aankondiging die de centrale bank gisteravond heeft gepubliceerd. Zo heeft de bank maximale vrijheid om in te grijpen waar dat het meeste nodig is. En dat had direct effect op de obligatiemarkt. Binnen de eurozone liepen de rentes meer naar elkaar toe. De rente op Nederlandse en Duitse staatsobligaties stond in de loop van de middag 7 basispunten lager. Rentes van de meer kwetsbare zuidelijke eurolanden liepen veel sterker terug. De Italiaanse rente daalde 15 basispunten, de Spaanse 19 basispunten en de rente op Portugese staatsschuld liep met 23 basispunten terug.

Tegelijkertijd ligt de beslissing heel gevoelig. Strateeg Frederik Ducrozet van vermogensbeheerder Pictet noemde het ECB-besluit tegenover de Financial Times een ’bom-inslag’. De ECB loopt volgens hem het risico op politieke of juridische consequenties.

Dat zou niet voor het eerst zijn. Het Duitse Grondwettelijk Hof in Karlsruhe heeft zich al eerder uitgesproken over opkoopprogramma’s van de ECB. Die werden uiteindelijk goedgekeurd. Het loslaten van de grenzen van het nieuwe steunprogramma maakt de ECB weer kwetsbaar voor deze kritiek.

De centrale bank herhaalde woensdagavond nog maar eens dat Griekse staatsleningen ook in aanmerking komen voor het opkoopprogramma. De centrale bank zal echter geen extra aankopen doen omdat de Griekse leningen eerder niet mochten worden opgekocht.