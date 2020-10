Masters Expo naar Okura Hotel

Vorig jaar trok de jaarlijkse premium zakenbeurs, voorheen Masters of LXRY, liefst 60.000 bezoekers in december. Ook deze rubriek was aanwezig met een eigen Stan Huygens Journaal café waar diverse vips werden ontvangen. De beurs vindt nu plaats in aangepaste vorm. Van 17 tot en met 20 december wordt hiervoor het gehele Hotel Okura Amsterdam ingezet. Bezoekers kunnen alleen op uitnodiging komen.

Michiel Roelfsema

De naam van het event is veranderd in Masters Vernissage. Het gehele hotel zal omgetoverd worden tot een intieme ervaring op het gebied van kunst, horloges, juwelen, fashion, food, mobility, wellness, investments en design. Samen met 30 nationale- en internationale merken is gekozen voor deze unieke stap. Hoteldirecteur Michiel Roelfsema is bijzonder blij met de komst van de beurs. „We willen de veiligheid van bezoekers en medewerkers waarborgen. We volgen daarbij uiteraard de dan geldende richtlijnen van het kabinet”, zei Roelfsema.

Oprichter en bestuursvoorzitter Yves Gijrath van Masters Expo: „Sinds 2002 organiseren wij nationale- en internationale beurzen van grote omvang. De continue onzekerheden rondom covid-19 hebben ons doen besluiten dat het onverantwoord en vooral onverstandig is om de grootse opzet van de beurs dit jaar plaats te laten vinden”. Volgens hem zijn de financiële en gezondheidsrisico’s tijdens vooral de opbouw, waar normaal gesproken 2.000 medewerkers bij betrokken zijn, simpelweg te groot. Daarnaast is in zijn ogen de 1,5 meter regel te rigide om het unieke karakter van Masters Expo volwaardig uit te voeren.

De internationale beurs zal in haar huidige vorm en volgens Gijrath nog grootser van opzet weer terugkomen van 8 t/m 13 december 2021. „We hebben de afgelopen maanden intensief overleg gehad met honderden bedrijven uit ruim 20 branches. Iedereen voelt zich senang bij dit besluit. Door de unieke samenwerking met Hotel Okura Amsterdam hebben we een mooi alternatief gevonden. We vinden het belangrijk voor de gehele industrie om te laten zien dat onze branche een meer dan belangrijke en relevante kurk is waar de Nederlandse en Amsterdamse economie op draait.”

De gehele hotelindustrie in Amsterdam piept en kraakt volgens Gijrath en ook de beurs- en evenementenindustrie staat zijns inziens voor enorm uitdagende tijden. „Door ons gezamenlijk in te zetten voor een aangepast en kwalitatief hoogwaardig beursconcept hopen we een mooie bijdrage te leveren aan onze sector.”