Ⓒ DIJKSTRA BV

Dit jaar gaan 93 van de 100 Nederlanders erop vooruit. Dat kan een koopkrachtplus zijn van pak ’m beet 3% of van slechts 0,2%, maar het is in ieder geval een plus. Van de werkenden heeft 94% koopkrachtgroei, bij uitkeringsgerechtigden is dat 95%, van de gepensioneerden gaan 93 van de 100 erop vooruit. Mooie cijfers.