Uber Eats laat klant wiet bestellen in Canada

Cannabis is in Canada legaal te koop. Ⓒ ANP/HH

TORONTO (ANP/RTR) - Taxi- en maaltijdbezorgingsplatform Uber geeft Canadese klanten de mogelijkheid om wiet te bestellen en vervolgens in de winkel op te halen. Dat kan vanaf maandag met Uber Eats in onder meer de stad Toronto. Het was al mogelijk om sterke drank te laten bezorgen, net als in Nederland.