Banendrama bij Schiphol

In vele sectoren, zoals luchtvaart zelf, reisindustrie, horeca en detailhandel, is een ontslaggolf ingezet, blijkt uit een inventarisatie van De Telegraaf.

De ontslagen bij KLM trekken veel aandacht, maar er zijn daarnaast tientallen andere bedrijven afhankelijk van de luchthaven. „Het aantal banen dat verloren gaat zal dramatisch worden. Niemand weet waar dit gaat eindigen”, zegt Joost van Doesburg van vakbond FNV. Hij verwacht dat de reorganisaties zich de komende tijd zullen blijven opvolgen. Omdat de vooruitzichten verslechteren, moet het mes er naar verwachting opnieuw in.

Afhandelaar Swissport houdt op Schiphol rekening met een capaciteit van maximaal 40% voor volgend jaar, omdat er geen zicht is op een snelle heropening van de grenzen. Dat is nodig om reizen echt op gang te krijgen. Door de loonsteun van de overheid zijn nog niet alle banen verdwenen, maar dat is slechts een kwestie van tijd. „Zonder inkomsten kunnen ondernemers niet anders dan de bakens verzetten. We hebben extra hulp nodig om faillissementen te voorkomen”, aldus reiskoepel ANVR-voorzitter Frank Oostdam.