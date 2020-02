Beursbedrijf Deutsche Börse verhoogt winst en omzet

FRANKFURT (AFN)

De omzet nam vorig jaar met 6 procent toe naar ruim 2,9 miljard euro. Deutsche Börse wil zijn dividend met 7 procent verhogen. Voor 2020 rekent de onderneming op verdere groei van de omzet, met een stijging van de aangepaste nettowinst tot circa 1,2 miljard euro.

Vrijdag werd nog bekend dat Deutsche Börse het contract van topman Theodor Weimer verlengt tot eind 2024. Weimer kwam ruim twee jaar geleden in dienst bij het Duitse beursbedrijf en zijn dienstverband zou eigenlijk dit jaar aflopen. De voortijdige contractverlenging is een teken van vertrouwen in Weimer, aldus het bedrijf.