’Steeds minder pensioengeld stroomt naar beleggingen in wapenindustrie’

Dat blijkt uit onderzoek van de Eerlijke Geldwijzer. In het onderzoek werden vijftien controversiële producenten van (onderdelen voor) wapens op een rijtje gezet, en werd er gekeken in hoeveel van deze bedrijven wordt belegd door tien Nederlandse pensioenfondsen. Die resultaten werden vervolgens vergeleken met eerder onderzoek uit 2019. Wat blijkt: gemiddeld zijn pensioenfondsen in minder van zulke bedrijven gaan beleggen.

Schending van mensenrechten

Volgens Cor Oudes, auteur van het onderzoek, moeten de meeste pensioenfondsen zich flink achter de oren krabben. „Pensioenfondsen zijn verplicht om mensenrechten te respecteren, maar dankzij de bedrijven waarin ze beleggen vallen er onwijs veel burgerdoden. Neem General Electric, dat componenten voor de luchtmacht van Saudi Arabië produceert. Luchtaanvallen van Saudie Arabië raakten in Jemen bruiloften en markten, wat overduidelijk een schending van mensenrechten is.”

Bij Pensioenfonds Zorg & Welzijn (PFZW), dat in vier van de vijftien controversiële bedrijven belegt, zien ze dat iets anders. „Wij screenen onze beleggingen continu aan de hand van OESO-richtlijnen (richtlijnen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, red.). Als een bedrijf niet voldoet, dan beleggen we er niet meer in. Als een bedrijf slechts deels voldoet, gaan we in veel gevallen met zo’n bedrijf in gesprek en oefenen we druk uit, zodat ze stappen nemen om wél aan die richtlijnen te voldoen.”

Oorlog

Maar die richtlijnen voorkomen niet altijd dat bedrijven indirect tóch een bijdrage leveren aan de schending van mensenrechten. Het kan namelijk best voorkomen dat een bedrijf componenten maakt met verschillend gebruik. Zo kan een component gebruikt worden voor een machine die niets met oorlog te maken heeft, maar tegelijkertijd ook worden ingezet als onderdeel voor een wapen.

Wat de boel ook wat moeilijk maakt, is dat de vijftien controversiële bedrijven uit het onderzoek ook wapens produceren voor Oekraïne. En die bestemming is dan weer wel belangrijk, vindt Oudes. Het gaat dan immers om ’een land dat op brute wijze werd binnengevallen en vecht voor zijn eigen vrijheid’. Mede daarom deed Kasja Ollongren in het verleden een oproep aan financiële instanties om de wapenindustrie niet de rug toe te keren.

Oekraïne

En omdat hetzelfde bedrijf dat wapens produceert voor Oekraïne, óók produceert voor bijvoorbeeld Saoedi-Arabië, dat wapens inzet waarbij veel burgerdoden vallen, begeven pensioenfondsen zich in een lastige spagaat. Zij krijgen vanuit de politiek te horen dat beleggingen in de wapenindustrie belangrijk zijn, maar zien tegelijkertijd dat mensenrechtenorganisaties zich steeds nadrukkelijker bemoeien met de bestemming van het pensioengeld.

Dat leidt ook tot vragen van deelnemers, zegt woordvoerder Ellen Habermehl van Pensioenfonds Zorg en Welzijn. „Ieder jaar doen we een onderzoek onder onze deelnemers, waar we onder andere naar hun mening vragen over onze beleggingen. Vaak zijn ze ongerust dat we in de tabaks- of gokindustrie beleggen, maar ook wapens zijn een belangrijk onderwerp.”

Inspraak

Of dat wenselijk is, de ’bemoeienis’ van deelnemers met het beleggingsbeleid van pensioenfondsen? Daar denkt Erik Daae, voorzitter van belangenorganisatie Stichting Pensioenbehoud, het zijne van: „Aan de ene kant is het voor deelnemers fijn om een gevoel van inspraak te hebben, want het is uiteindelijk hun geld waarover het gaat. Aan de andere kant moet je van pensioenfondsen gewoon kunnen verwachten dat die het geld zo goed mogelijk beleggen, zonder daarbij wetten of mensenrechten te schenden.”