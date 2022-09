Gaat bonus Nederland genezen van het ’parttimevirus’?

Premium Financieel

FNV zet cao-overleg op scherp met ’buitengewone’ looneis

FNV zet in op een nieuwe tactiek aan de onderhandelingstafel voor cao’s het komende jaar. In plaats van een algemene looneis in procenten eist het €100 per maand extra per werknemer plus een inflatiecorrectie. Daarmee wil het de stijgende loonverschillen en teruglopende koopkracht een halt toeroepen...