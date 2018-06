Altice krijgt weer tikje op Beursplein 5

AMSTERDAM (AFN) - De Europese beurzen zijn dinsdag hoger gesloten. Op Beursplein 5 ging de aandacht uit naar het Franse kabel- en telecomconcern Altice, dat wederom onder druk stond. Ook uitzender Randstad en advies- en ingenieursbureau Arcadis wisten de schijnwerpers op zich gericht, na strategiebijeenkomsten.

De AEX-index eindigde uiteindelijk 0,4 procent hoger op 541,82 punten. De MidKap klom 1,2 procent tot 830,87 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs kregen er tot 0,8 procent bij.

Kabel- en telecombedrijf Altice kampte met een adviesverlaging door Bank of America Merrill Lynch en stond onderaan de hoofdindex met een min van 2,7 procent. De afgelopen tijd speelde het bedrijf al een groot deel van zijn beurswaarde kwijt, door onder meer zorgen over de schuldenlast.

Grootste stijgers

Grootste stijgers in de AEX waren digitaal beveiliger Gemalto en staalfabrikant ArcelorMittal met winsten tot 3,1 procent. Randstad klom 0,1 procent na presentatie van een nieuwe strategie. De uitzender trekt deels weg uit de binnensteden en mikt op 90 miljoen tot 100 miljoen euro aan structurele besparingen. Ook verwacht het concern in 2018 de marge verder te kunnen opschroeven.

In de MidKap stonden OCI en Arcadis (plus 5,1 procent) bovenaan. Arcadis had dat te danken aan een update van zijn strategie. Het ingenieursbedrijf heeft zich voor de jaren tot en met 2020 ten doel gesteld sneller te groeien dan de markt. Kunstmestbedrijf OCI werd beloond na een tussentijds handelsbericht.

Kardan onderuit

Kardan kelderde bij de kleinere bedrijven ruim 25 procent. Schuldeisers van de investeringsmaatschappij vinden dat het bedrijf zich niet aan de afspraken houdt die het in 2015 met hen heeft gemaakt. Zij hebben daarover een brief gestuurd waarin zij het bedrijf in gebreke stellen en stellen dat zij het recht hebben om onmiddellijke terugbetaling te eisen van de uitstaande schuld.

Nestlé won 0,4 procent in Zürich. De Zwitserse voedingsmiddelengigant onderzoekt de mogelijkheden om Hain Capital over te nemen. De waarde van de maker van biologische en vegetarische voeding wordt geschat op 4,1 miljard dollar.

easyJet wint

In Londen steeg easyJet ruim 5 procent na publicatie van de jaarcijfers. De luchtvaartmaatschappij vervoerde afgelopen jaar een recordaantal van ruim 80 miljoen passagiers, bijna 10 procent meer dan een jaar eerder. Ook de komende tijd verwacht easyJet zeer goede zaken te doen.

De euro was 1,11744 dollar waard. Een vat Amerikaanse olie werd 0,6 procent duurder op 56,77 dollar. Brentolie steeg 0,3 procent in prijs en werd verhandeld voor 62,42 dollar per vat.