Creditcardreus Visa zet bitcoinhandel open voor banken

Financieel

Belegger maakt draai naar KPN; zware dag vastgoed

De AEX komt woensdag in de late middaghandel nauwelijks in beweging. Beleggers kijken even de kat uit de boom na de opmars in de voorbije handelsdagen. Bij de hoofdfondsen voeren KPN en DSM de lijst met winnaars aan. Unibail bungelt onderaan.