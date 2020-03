Massaal aan de bonen in blik, run op zeep

Supermarktketen Jumbo ziet een lichte stijging in de online bestellingen sinds de uitbraak van het coronavirus. „Er is vooral een run op zeep en langer houdbare producten, maar we hebben genoeg op voorraad”, zegt een woordvoerder. „Bovendien hebben we een quotum per klant ingesteld als het gaat om handzeep.”

Topman Michiel Muller van online supermarkt Picnic laat weten dat het momenteel extreem druk is qua bestellingen. „Maar zijn er geen problemen. Er is vooral vraag naar handzeepjes en bonen in blik.”

Houdbare producten populair

Albert Heijn meldt dat handgels, zakdoekjes, zeep en reinigingsdoekjes veel verkochte producten zijn. „We zien verder een kleine stijging in de vraag naar houdbare producten en reinigings- en schoonmaakmiddelen. Leveranciers geven aan dat er geen problemen zijn. We blijven hardlopende producten aanvullen waar mogelijk”, aldus een woordvoerder.

Volgens webwinkel Bol.com is er vooral meer vraag naar desinfectiegel, huishoudhandschoenen en mondkapjes. „In de verkopen van mondkapjes was week vijf van dit jaar de piekweek. Momenteel is de vraag al 20 procent hoger. Desinfectiemiddel wordt nu acht keer vaker verkocht ten opzichte van dezelfde week vorig jaar. Bij huishoudhandschoenen is dat twee keer zoveel”, zegt een woordvoerder.