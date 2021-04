AEX leunt stevig op ASML; verzekeraars onder druk

De AEX noteert even na half vier 0,4% winst bij 710,7 punten. De AMX staat 0,3% hoger bij 1041,7 punten.

In Europa houden Parijs en Frankfurt ook kleine winsten vast.

In de middaghandel kwam JP Morgan met beter dan verwachte cijfers. De opbrengsten van de Amerikaanse zakenbank stegen in het voorbije kwartaal naar $33 miljard, terwijl $30, 5 miljard werd voorzien. De winstgevendheid liep op naar $4,50 per aandeel tegen €0,78 per aandeel een jaar eerder. De rentebaten vielen echter tegen. Goldman Sachs heeft in het vorige kwartaal de opbrengsten ook fors opgevoerd naar een record gesteund door de goede gang van zaken bij de zakentak.

Richard Abma vermogensbeheerder bij OHV, benadrukt dat het cijferseizoen in de VS goed is afgetrapt met de sterke gang van zaken bij de grootbanken geholpen door het mooie beursklimaat en de aangetrokken rente. „Het is daarbij afwachten hoe Europese banken het hebben gedaan, hoewel naar verwachting er voor deze sector nog meer in het vat zit zodra de economie steeds verder open gaat. Dat gaat ook bedrijven in de oliesector de wind steeds meer in de rug geven. Daarnaast zien ook de vooruitzichten voor de chipsector er goed uit. Het zonnetje op de beurs kan nog wel tot aan de zomer blijven schijnen, waarbij de AEX mogelijk de 750 punten opzoekt.”

Volgens Rein Schutte, beleggingsadviseur bij Noesis Capital Management, is er momenteel even een consolidatie van de koersen aan de gang, waarbij de AEX de recordstand van vorige week nog steeds in zicht heeft. Hij wijst er op dat vooral de techfondsen weer flink zijn aangetrokken nadat ze eerder door de zogeheten reflatietrade waren stilgevallen. „Volgende week komt er mogelijk meer beweging aan met onder meer de resultaten van het zwaarwegende fonds ASML die naar buiten komen.”

Cryptoplatform Coinbase gaat vanmiddag naar de beurs. In aanloop naar de notering stijgt bitcoin met 1,9% tot $64.420, dodgecoin, een mun gesteund door Er is bij Coinbase een referentieprijs van $250 per aandeel, maar er komen geen nieuwe aandelen naar de markt.

Brent-olie is 1,3% duurder geworden tot $64,50 per vat. Oliekartel OPEC en partners ziet vooral na de zomer sterke economische groei, wat leidt tot 6,6% meer vraag naar olie.

Bij de hoofdfondsen krijgt Just Eat Takeaway er nog eens 1% bij na een dag eerder al in de lift te hebben gezeten na enthousiast ontvangen resultaten.

Voor technologiefonds Prosus hebben beleggers ook 1% meer over. RD Shell behoort ook tot de koplopers met een plus van 0,8% dankzij de aantrekkende olieprijzen.

Nieuwe koploper ASML dikt 1,1% aan. Bank of America heeft zijn kopen-advies voor de chipmachinefabrikant gehandhaafd.

ING ziet de koers 0,2% oplopen met steun van de meevallende cijferstroom bij banken uit de VS

Bij de dalers staat Philips op 0,6% verlies. Telecombedrijf KPN raakt 0,9% kwijt. Unilever zakt 0,4% weg.

Verzekeraars sluiten de rij. NN Group moet 1% afstaan, terwijl ASR 0,9% lager koerst.

Staalmaker ArcelorMittal (-0,5%) krijgt een koersdoelverhoging van Jefferies, van €28 naar €34. De zakenbank ziet een krimpende voorraden en meer vraag naar staal, waar concurrenten achterblijven. Ook zou de krapte in de hele markt de komende tijd niet verminderen.

Galapagos sterk

Midkapper Air France KLM zet de neergang voort en levert nog eens 2,8% in.

Galapagos kan op flinke interesse rekenen met een koerssprong van 4,8% met dank aan een adviesverhoging door Barclays. Begin deze week gaf de Amerikaanse partner Gilead aan zijn belang in het biotechbedrijf nog lange tijd te willen handhaven.

ABN Amro wint 1,5%. Het bankconcern verkoopt wederom een grote leningenportefeuille voor zijn afdeling Trade & Commodity Finance, kredieten voor ondernemers in deze sector.

De bank kreeg een koersdoelverhoging van Kepler Chevreux Kepler, van €15,40 tot €15,90. De koopaanbeveling blijft. De negatieve rente die ABN Amro per 1 juli invoert voor bedragen boven €150.000 zouden de baten tot eind 2022 gunstig beïnvloeden.

Roestvaststaalmaker Aperam (-0,3%) krijgt bij een ’houden’-advies een kleine koersdoelverhoging, eveneens vanwege krapte op de markt.

Bij de smallcaps werkt TomTom het verlies weg en wint 2% in reactie op een minder sterke winstdaling in zijn nieuwe kwartaalcijfers dan vooraf was ingeschat. „Voornamelijk door kostenbesparingen”, aldus Robbert Manders van broker IG.

