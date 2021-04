Futures: AEX start vlak, TomTom en banken moeten kleur geven

Beurzen in Azië koersen vrij vlak.

De futures in New York voor opening van de beurzen om 15.30 uur tonen zeer klein verlies voor de Dow Jones, maar winstjes in de S&P 500 en de Nasdaq.

Amerikaanse beurzen zijn dinsdagvond wel hoger gesloten, ondanks de tijdelijke blokkade van uitrol van het vaccin van Johnson & Johnson voor Europa, de Verenigde Staten en Zuid-Afrika.