Winst Prosus en ASML zet AEX boven 710 punten

De AEX noteert 0,1% winst bij 708,84 punten. Zij trok dinsdag nog een kleine winst over de streep. De AMX staat een fractie hoger bij 1040 punten.

Het CBS meldt 4,5% meer Nederlanse exportgroei, de sterkste toename van de uitvoer sinds 2019. Vooral de uitvoer van chemische producten en machines nam volgens het statistiekbureau fors toe.

In Duitsland verhoogde softwareproducent SAP, ’s lands grootste aandeel, zijn financiële vooruitzichten voor dit jaar.

Beurzen in Azië koersen gemengd. De Nikkei staat 0,4% lager.

Coronazorgen

Beleggers reageren op de melding van Moderna dat zijn vaccin een 90% werking heeft tot zes maanden na toediening van de tweede dosis. Inmiddels is het aantal besmettingen gestegen tot 134,5 miljoen mensen.

Vaccin-leverancier Pfizer meldt dat het 10% meer doses voor de Verenigde Staten gaat leveren, en eerder dan verwacht.

Dow naar verlies

De futures in New York voor opening van de beurzen om 15.30 uur tonen zeer klein verlies voor de Dow Jones, maar winstjes in de S&P 500 en de Nasdaq.

Hier staan resultaten van JPMorgan, Wells Fargo en Goldman Sachs op de rol. De Dow Jones is dinsdag lager gesloten, maar de S&P 500 boekte een record.

Cryptoplatform Coinbase gaat vanmiddag naar de beurs. In aanloop naar de notering stijgt bitcoin met 1,9% tot $64.420, dodgecoin, een mun gesteund door Er is bij Coinbase een referentieprijs van $250 per aandeel, maar er komen geen nieuwe aandelen naar de markt.

Rentezorgen koelen af

De rente van de 10-jaars Amerikaanse staatsobligatie stijgt tot 1,627%, tegen dinsdag nog 1,7%. Het Amerikaanse inflatiecijfer van 2,6% in maart was hoger dan verwacht, minder dan verwacht, aldus broker IG.

De euro stijgt 0,1% tot $1,19648. De stijgende inflatie geeft de euro rugwind, aldus valuta-analist Imma Samani van Monex Europe. „Het sentiment over de eurozone kan verder”, aldus Sammani. De markt wacht op het vijfjarenplan van de EU over de financiering van het herstel van de pandemieschade.”

Brent-olie is 1,3% duurder geworden tot $64,50 per vat. Oliekartel OPEC en partners ziet vooral na de zomer sterke economische groei, wat leidt tot 6,6% meer vraag naar olie.

Bij de hoofdfonsen staat technologiefonds Prosus (+1,1%) met chipmachinemaker ASML (+1%) en data-analist Relx bovenaan, net voor betalingsverwerker Adyen (+0,9%) en chiptoeleverancier Besi (+0,6%). De lager dan verwachte Amerikaanse rente steunt automatisch technologieaandelen, aldus analist Simon Wiersma (ING).

Staalmaker ArcelorMittal (+0,1%) krijgt een koersdoelverhoging van Jefferies, van €28 naar €34. De zakenbank ziet een krimpende voorraden en meer vraag naar staal, waar concurrenten achterblijven. Ook zou de krapte in de hele markt de komende tijd niet verminderen.

Bij de verliezers staat Philips op1% verlies. Voeding gaat even in de uitverkoop: Just Eat Takeaway - na goede cijfers dinsdag - en Ahold Delhaize dalen met tot 0,9%, telecombedrijf KPN verliest 0,7%.

Galapagos sterk

Air France KLM leidt de verliezersreeks in de AMX met 1,4% afname.

Bij de middelgrote fondsen noteert biotechbedrijf Galapagos bijna 3,5% hoger.

ABN Amro wint 0,8%, net als Flow Traders. ABN verkoopt wederom een grote leningenportefeuille voor zijn afdeling Trade & Commodity Finance, kredieten voor ondernemers in deze sector.

De bank kreeg een koersdoelverhoging van Kepler Chevreux Kepler, van €15,40 tot €15,90. De koopaanbeveling blijft. De negatieve rente die ABN Amro per 1 juli invoert voor bedragen boven €150.000 zouden de baten tot eind 2022 gunstig beïnvloeden.

Roestvaststaalmaker Aperam (-0,6%) krijgt bij een ’houden’-advies een kleine koersdoelverhoging, eveneens vanwege krapte op de markt.

Bij de smallcaps reageert TomTom met 4,2% winst op een minder sterke winstdaling in zijn nieuwe kwartaalcijfers dan vooraf was ingeschat. „Voornamelijk door kostenbesparingen”, aldus Robbert Manders van broker IG.

