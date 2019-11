Osram schaart zich achter bod AMS

De banen bij de Duitse fabrieken van Osram blijven in ieder geval tot eind 2022 behouden. Daarnaast zal de merknaam van Osram een plekje krijgen in de naam van de nieuwe onderneming na de overname. Het hoofdkantoor van het nieuwe bedrijf komt in München.

De aandeelhouders hebben tot 5 december om tot een beslissing te komen. Het is al de derde poging van AMS om Osram in te lijven. Deze keer is de acceptatiedrempel voor de deal verlaagd tot 55 procent van de aandelen.

Verder zag Osram zijn bedrijfsresultaat (ebitda) in het vierde kwartaal van zijn gebroken boekjaar zakken tot 86 miljoen euro. Dat is een daling van 43 procent op jaarbasis. Daarnaast werden de financiële doelstellingen voor de middellange termijn met twee jaar uitgesteld.