AFM kraakt kabinetsvoorstel voor belastingen op spaargeld

Nu gaat de fiscus bij het heffen van belasting over spaargeld er nog automatisch van uit dat een deel van dat vermogen uit beleggingen bestaat. Daarbij hanteert de Belastingdienst een fictief rendement van beleggingen, dat vervolgens met een bepaald percentage wordt belast. Die methode is al tijden onderwerp van veel kritiek. In het nieuwe voorstel wordt daarom straks gerekend met de werkelijke verhouding tussen spaargeld, beleggingen en schulden.

Kritisch

De AFM is echter kritisch over de methode waarmee de fiscus belasting wil heffen over het gedeelte van het vermogen van Nederlanders dat daadwerkelijk wordt belegd. Nog altijd wordt daarbij gebruikgemaakt van een fictief rendement, terwijl de manier waarop particulieren hun geld beleggen sterk kan afwijken van het gemiddelde. De AFM vreest dat deze beleggers geneigd zijn grote risico’s te nemen, om belastingtechnisch toch geen geld te hoeven toeleggen. Zo steken ze hun geld mogelijk ook in producten waarop de AFM geen toezicht houdt, waarschuwt de marktwaakhond.