Britse pond stijgt, maar grote Brexit-deal nog ver weg

Het pond gaat dinsdagmiddag direct met 75 ’pips’ of procentpunt omhoog tegenover de dollar, tot $1,33. Het pond en de dollar vormen het belangrijkste muntenpaar van de valutamarkt. Tegen de euro winst de Britse munt ook terrein tot €1,10.

De onderhandelaars meldden een „principe-akkoord over alle kwesties” te hebben bereikt. Het is de facto een bevestiging van eerdere afspraken.

Maar het is niet de grote doorbraak met een alomvattend akkord, waarschuwt marktanalist Ima Sammani van valutahandelaar Monex Europe.

„Gisteravond leken de gesprekken geen vooruitgang te hebben geboekt. Toen zag je op basis van anonieme bronnen een grote beweging in het pond: 1,24% lager tegen de euro en dollar. Markten hebben toen misschien toch te snel gereageerd op die anonieme berichten. Dit akkoord is belangrijk, maar dit is niet echt het nieuws waar de markt op wacht”, aldus Sammani.

In dit akkoord haat het VK wel de controversiële clausules uit de onderhandelingen.

Dat betekent dus nog geen doorbraak voor de belangrijke vrijhandelsovereenkomst tussen de eurozone en het Verenigd Koninkrijk. Deelnemers aan het overleg noemen het wel ’een bemoedigend signaal van samenwerking’.

Noord-Ierse grens

In deze overeenkomst zit nu het protocol met afspraken voor de handel over de grenzen van Ierland en Noord-Ierland met de eurozone, lange tijd een hete aardappel met veel politiek gewicht.

Die overeenkomst staat los van de overige handelsbesprekingen, waarover nog verder wordt gesproken.