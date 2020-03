'Damrak probeert winst vast te houden'

Na de uitbraak van het coronavirus in China is Europa nu het epicentrum van de pandemie geworden. Italië heeft officieel meer doden door het nieuwe virus dan China. Het Europese land meldde dat het dodental is gestegen tot 3405, in China staat het dodental op 3245. Het aantal besmettingen in Italië is met bijna 6000 gestegen tot 41.035. In de Chinese provincie Hubei, waar het coronavirus voor het eerst de kop opstak, werden vrijdag voor de tweede dag op rij geen nieuwe besmettingen gemeld. Wereldwijd zijn inmiddels meer dan 10.000 mensen met het coronavirus overleden.

De AEX-index zakte deze week voor het eerst sinds half februari 2016 onder de 400 puntengrens en stevent af op een weekverlies van ruim 2 procent. Een week eerder raakte de Amsterdamse beurs nog 18,5 procent kwijt.

IMCD

Aan het bedrijvenfront heeft chemicaliëndistributeur IMCD een overeenkomst bereikt met zijn bestaande bankensyndicaat over uitbreiding en verlenging van zijn lopende kredietfaciliteit, van 400 miljoen naar 500 miljoen euro. Volgens het bedrijf zal dit helpen met de flexibiliteit van de kapitaalstructuur.

Groothandelsbedrijf Sligro liet weten op dit moment 70 tot 75 procent minder opbrengsten te halen uit het bezorgen van voedingswaren aan cafés en restaurants in Nederland en België vanwege het coronavirus. De zelfbedieningsgroothandels van het bedrijf draaien juist meer omzet draaien. Sligro kondigde eerder al aan samen met branchegenoot Makro deze filialen ook voor gewone consumenten open te stellen. Het bedrijf denkt dit jaar quitte te kunnen blijven draaien, of zelfs een licht positief bedrijfsresultaat te kunnen behalen.

Wilde handelsdag

De Europese beurzen sloten donderdag stevig hoger na een wilde handelsdag. De AEX-index steeg 4,6 procent tot 422,75 punten en de MidKap won 1,1 procent tot 576,12 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt wonnen tot 2,7 procent. Ook Wall Street ging vooruit na de zware verliezen een dag eerder. De Dow-Jonesindex eindigde 1 procent hoger op 20.087,19 punten. De brede S&P 500 won 0,5 procen en techbeurs Nasdaq steeg 2,3 procent.

De olieprijzen gingen verder omhoog. Een vat Amerikaanse olie kostte 4,4 procent meer op 26,33 dollar. Brentolie werd 4 procent duurder op 29,52 dollar per vat. Donderdag lieten de olieprijzen de grootste stijging ooit zien nadat de Amerikaanse president Donald Trump liet doorschemeren in te willen grijpen in het olieconflict tussen Saudi-Arabië en Rusland. De euro was 1,0760 dollar waard, tegen 1,0687 dollar een dag eerder.