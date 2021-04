Volksbank gaat ook negatieve rente rekenen vanaf een ton

Vanaf 1 juli gaan klanten 0,5% rente betalen over het deel van hun saldo dat hoger is dan €100.000, maakt de bank maandag bekend. Over het saldo tot €25.000 krijgen particuliere spaarders 0,01% rente.

Ondernemers betaalden bij de Volksbank al langer rente over hun spaargeld boven een ton.

ECB-beleid

De reden voor de negatieve rente is dat de staatsbank zelf ook moet betalen over spaargeld dat bij de Europese Centrale Bank is ondergebracht.

Eerder nam ING al dezelfde stap. Bij ABN Amro hebben spaarders te maken met negatieve rente vanaf €150.000. Bij de Rabobank ligt de grens vooralsnog op €250.000, maar de bank kan alleen beloven dat op spaargeld tot €100.000 geen negatieve rente zal worden geheven.

