Achterblijver in 2016, uitblinker in 2017?

KPN was dit jaar met per saldo een koersdaling van 20%, één van de minst presterende fondsen in de AEX. Het telecomconcern onder leiding van topman Eelco Blok begon op het Damrak nog redelijk voortvarend met een jaartop van €3,35 op 30 maart, maar vanaf juni kwam er steeds meer de klad in bij het aandeel met het neerzetten van een jaarbodem van €2,56 op 18 november. Dankzij een eindprintje wist de koers van KPN in december weer wat kleur te krijgen. Bij de presentatie van de jaarcijfers op woensdag 1 februari zal meer duidelijkheid komen of het telecomfonds de weg in 2017 tot de boven de €3 weer kan gaan vinden.

Boskalis heeft op de Amsterdamse beurs ook een moeizaam jaar achter de rug met per saldo een verlies van iets meer dan 12%. De maritieme dienstverlener ging in 2016 gebukt onder de aanhoudende moeilijke marktomstandigheden in de olie- en gassector die volgens een analist van Theodoor Gilissen voorlopig nog niet ten einde zijn. Met het sterk afbouwen van het grote belang in bodemonderzoeker Fugro dat naar zeggen van het bedrijf te duur was in vergelijking met de resultaten kan de weg in 2017 mogelijk worden vrijgemaakt om voor het aandeel in rustiger vaarwater te geraken.

Randstad is een verhaal apart in 2016. De cyclische uitzender kende een zeer beroerde start van het jaar met een tussentijdse duikeling op 6 juli naar een dieptepunt van €32,58. De zorgen over een harde landing in China en de onrust voorafgaand aan het Britse referendum speelden daar een grote rol bij. In de tweede helft van het jaar kwam het aandeel echter op stoom mede dankzij de goed ontvangen verkiezing van de komende Amerikaanse president Donald Trump en werd uiteindelijk de eerder averij grotendeels weggewerkt tot per saldo een achteruitgang van circa 10%. Voor Randstad 2017 zal 2017 in het teken staan van de ontwikkeling van de wereldwijde economische groei die mede zal bepalen of de opmars in de voorbije maanden een vervolg krijgt.