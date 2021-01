Analyse: in zicht van finish breidt kabinet steun uit

Ministers Koolmees, Hoekstra en Van 't Wout melden de detials van het aanvullende steunpakket voor ondernemers ter waarde van €7,6 miljard. Ⓒ FOTO HH

In plaats van steun afbouwen is het kabinet die juist aan het uitbouwen. En dat heeft alles te maken met de fase waarin de coronacrisis zich nu bevindt. Die loopt, als het goed is, in de loop van dit jaar ten einde.