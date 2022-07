Afknijpen toevoer Russisch gas houdt prijs torenhoog: ’Deur open in Duitsland naar heffing’

Door het afknijpen van de toevoer steeg de prijs voor aardgas in Europa naar een recordhoogte en bleef rond die piek hangen. Voor een megawattuur gas werd donderdagmiddag op de toonzettende beurs in Amsterdam 206 euro betaald. Dat is bijna negen keer zoveel als een jaar eerder.

Rusland wijt de lagere hoeveelheden die het via Nord Stream levert aan technische problemen. Door westerse sancties zou het onderhoud aan apparatuur lastig zijn. Maar onder andere de Duitse regering weerspreekt dit en noemt de teruggeschroefde levering van gas een machtsspel. Rusland zou minder leveren als drukmiddel tegen westerse sancties, die zijn ingesteld na de inval in Oekraïne.

Duur of schaars gas kan voor grote economische problemen zorgen. Het Duitse energieconcern Uniper kwam al in financiële nood en moest worden gered door de overheid. De regering in Berlijn voert nu een extra heffing in op gasverbruik door huishoudens, die zo meebetalen aan de hogere kosten voor energiemaatschappijen.

Persbureau Bloomberg meldt op basis van een bron bij de Duitse regering dat die heffing tussen de 1,5 cent en 5 cent per verbruikt kilowattuur zal liggen. Dit zou in het ergste geval neerkomen op 1000 euro extra aan energielasten per jaar.

"Enorme uitdagingen"

Eerdere stappen van de Duitse regering waren er juist op gericht om het effect van hogere energieprijzen te verzachten voor consumenten, zoals met de accijnsverlaging op benzine. Maar duurder gas kan voor huishoudens ook een prikkel zijn om het verbruik te verlagen. „De uitdagingen zijn enorm en kunnen aanzienlijke delen van de economie en maatschappij raken”, zei de minister voor Economische Zaken Robert Habeck. „We kunnen ze alleen samen de baas worden.”

Duitsland was voor de oorlog voor een groot deel van zijn energie afhankelijk van Russisch gas. Om de winter door te komen moeten de gasreserves in november voor 95 procent zijn gevuld. Op dit moment heeft Duitsland de opslagen voor net geen 67 procent gevuld.

Nederland, dat naar schatting voor 15 procent afhankelijk is van Russisch gas, heeft zijn opslagen gemiddeld tot 60,7 procent gevuld. Volgens cijfers van de Rijksoverheid wordt vergeleken met de afgelopen drie jaar 29 procent gas bespaard in Nederland.