AEX klimt met kleine winst weer dicht naar 600 punten

De AEX stond om één uur 0,1% hoger op 599,38 punten. Na tien minuten handel had de beursgraadmeter nog nagenoeg 600 punten aangetikt. De AMX leverde 0,3% in op 899,38

Beurzen elders in Europa liepen tegen kleine verliezen aan. De Duitse DAX en de Franse CAC 40 vielden beide 0,2% terug.

In Azië was de stemming vanochtend positief. De Japanse Nikkei-index sloot 0,5% hoger.

De indexfutures wezen op een licht hoger begin van de Amerikaanse beurzen om half vier vanmiddag, na vrijdag dankzij plussen van 0,7% tot 0,8% hun records verder te hebben aangescherpt.

Beleggers trokken zich nauwelijks op aan de melding van het Chinese ministerie van Handel dat een „constructief” telefoongesprek op hoog niveau met de VS is gevoerd over de eerste fase van de handelsdeal. Namens China was vicepremier en toponderhandelaar Liu He erbij betrokken en van Amerikaanse zijde handelsgezant Robert Lighthizer en minister van Financiën Steven Mnuchin.

Frank Bonsee, handelaar bij ABN Amro, benadrukt dat beleggers het even rustig aan doen na de mooie rit voor de koersen in de voorbije weken. „De markt mist even de kracht om door de grens van 600 punten te gaan. Het is vooral wachten op nieuwe impulsen. De aandacht gaat deze week onder meer uit naar de notulen van de Federal Reserve en de Europese centrale bank. Verder zal de focus komen te liggen op de koopbereidheid van Amerikaanse consumenten met Black Friday en Cyber Monday. De Brexit lijkt steeds meer naar de achtergrond te gaan met de comfortable voorsprong voor de Conservatieven in de aanloop naar de Britse verkiezingen van volgende maand. ”

Bij de Nederlandse hoofdfondsen stond Galapagos met een winst van 1,6% bovenaan. Het biotechnologiebedrijf werd in de voorgaande paar beursdagen door winstnemingen getroffen, na woensdag een record te hebben neergezet.

KPN steeg 0,3%. Zijn patent op een vinding die de kwaliteit van de doorgifte van 3G en 4G dataverkeer verbetert, is door de hoogste rechter in de VS alsnog geldig verklaard.

DSM klom fractioneel in reactie op de aangekondigde overname van een producent van ingrediënten voor de zuivelindustrie

Staalproducent ArcelorMittal daarentegen verloor 1,4%. Bankconcern ABN Amro daalde 1%.

Bij de middelgrote fondsen gingen maritiem dienstverlener Boskalis en bodemonderzoeker Fugro met winsten van 1,9% respectievelijk 1,8% aan kop.

Kunstmestproducent OCI verloor 2,5%, na vorige week al stevig te hebben ingeleverd.

TKH daalde 2,2%, in reactie op de bescheiden verlaging van zijn winstprognose. Het technologiebedrijf kampt met de verslechterde situatie in de Duitse industrie en de stikstof- en PFAS-problemen.

Smallcap Alfen zakte 1,2%. Grootaandeelhouder Infestos heeft zijn belang in de fabrikant van laadpalen tot 35,2% teruggebracht.

Euronext won op de lokale markt 1,4%. De uitbater van onder meer de Nederlandse en Belgische beurs is met een Zwitserse branchegenoot de overnamestrijd aangegaan om de Spaanse beurs BME.

Value8 gleed 1,8% weg. Het investeringsfonds wil zijn boekjaar 2019 mogelijk verlengen tot 30 december volgend jaar.

