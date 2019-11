AEX raakt zicht op 600 punten verder kwijt

De AEX-index stond rond kwart voor vier 0,4% lager op 596,70 punten. Na tien minuten handel had de beursgraadmeter nog nagenoeg 600 punten aangetikt. De AMX leverde 0,9% in op 893,27 punten.

Beurzen elders in Europa kleurden ook rood. De Duitse DAX en de Franse CAC 40 vielden 0,5% respctievelijk 0,6% terug.

Joop van de Groep, vermogensbeheerder bij Fintessa, benadrukt dat beleggers even de kat uit de boom kjken in afwachting van de afloop van de handelsgesprekken tussen Amerika en China. Zakenzender CNBC liet weten dat Peking ’pessimistisch’ is over het handelsakkoord doordat Washington niet bereid zou zijn om de bestaande importheffingen in te trekken. „Er kan nog steeds iets fout gaat totdat er definitief een handtekening wordt gezet onder de voorlopige handelsdeal door president Trump en de Chinese leider Xi.” Daarnaast wijst hij er op dat er nauwelijks richtinggevend nieuws was om de koersen in beweging te zetten. Wall Street bleef vanmiddag dicht bij huis nadat afgelopen vrijdag de belangrijkste graadmeters nog recordstanden aanscherpten.

Volgens Van de Groep wordt er deze week vooral uitgekeken naar de notulen van het Amerikaanse rentebesluit die komende woensdag naar buiten komen. „In de markt wordt er sterk rekening mee gehouden dat we dit jaar geen nieuwe renteverlaging meer krijgen gelet op de aanhoudende sterke arbeidsmarkt in de VS.”

Frank Bonsee, handelaar bij ABN Amro, geeft aan dat beleggers het even rustig aan doen na de mooie rit voor de koersen in de voorbije weken. „De markt mist even de kracht om door de grens van 600 punten te gaan. Het is vooral wachten op nieuwe impulsen.”

Bij de Nederlandse hoofdfondsen stond Galapagos met een winst van 1,4% nog steeds bovenaan. Het biotechnologiebedrijf werd in de voorgaande paar beursdagen door winstnemingen getroffen, na woensdag een record te hebben neergezet.

DSM klom fractioneel in reactie op de aangekondigde overname van een producent van ingrediënten voor de zuivelindustrie

Staalproducent ArcelorMittal daarentegen verloor 3%. Bankconcern ABN Amro daalde 1,7%. KBW heeft het advies voor het bankconcern neerwaats verlaagd. ING werd 1,5% minder waard.

Bij de middelgrote fondsen verloor kunstmestproducent OCI 4,3%, na vorige week al stevig te hebben ingeleverd.

TKH daalde 3,1%, in reactie op de bescheiden verlaging van zijn winstprognose. Het technologiebedrijf kampt met de verslechterde situatie in de Duitse industrie en de stikstof- en PFAS-problemen.

Smallcap Alfen zakte 0,8%. Grootaandeelhouder Infestos heeft zijn belang in de fabrikant van laadpalen tot 35,2% teruggebracht.

Euronext won op de lokale markt 0,9%. De uitbater van onder meer de Nederlandse en Belgische beurs is met een Zwitserse branchegenoot de overnamestrijd aangegaan om de Spaanse beurs BME.

Value8 gleed 1,8% weg. Het investeringsfonds wil zijn boekjaar 2019 mogelijk verlengen tot 30 december volgend jaar.

