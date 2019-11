AEX zet weer aanval op 600 punten in

De AEX stond na tien minuten handel 0,1% hoger op 599,6 punten. De AMX steeg 0,1% naar 902,3 punten.

De meeste overige Europese beurzen schommelden eveneens rond het slot van vrijdag. De Britse FTSE 100 en Duitse DAX wonnen 0,1%. De Franse CAC stond onveranderd.

In Azië was de stemming vanochtend positief. De Japanse Nikkei-index sloot 0,5% hoger.

De indexfutures wezen op een licht hoger begin van de Amerikaanse beurzen om half vier vanmiddag, na vrijdag dankzij plussen van 0,7% tot 0,8% hun records verder te hebben aangescherpt.

Het Chinese ministerie van Handel meldde dat een "constructief" telefoongesprek op hoog niveau met de VS is gevoerd over de eerste fase van de handelsdeal. Namens China was vicepremier en toponderhandelaar Liu He erbij betrokken en van Amerikaanse zijde handelsgezant Robert Lighthizer en minister van Financiën Steven Mnuchin.

Bij de Nederlandse hoofdfondsen stond biotechnologiebedrijf Galapagos met een winst van 1% bovenaan.

KPN zakte 0,1%. Zijn patent op een vinding die de kwaliteit van de doorgifte van 3G en 4G dataverkeer verbetert, is door de hoogste rechter in de VS alsnog geldig verklaard.

Bij de middelgrote fondsen ging metalenleverancier AMG met een winst van 1,6% aan kop.

TKH verloor 2,2%, na een nieuwe winstwaarschuwing. Het technologiebedrijf kampt met de verslechterde situatie in de Duitse industrie en de stikstof- en PFAS-problemen .

Smallcap Alfen klom 2,7%. Grootaandeelhouder Infestos heeft zijn belang in de fabrikant van laadpalen tot 35,2% teruggebracht.