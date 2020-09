Exit Jaap Koelewijn bij Nyenrode om banden met fraudeverdachten

De twee verdachten, Ad van T. en Michel G., zijn betrokken geweest bij twee beleggingsfondsen waarvan er een door Koelewijn is opgericht. Daarnaast is hij commissaris van een ander fonds, dat door een van de fraudeverdachten is bedacht.

Koelewijn erkende al tegenover de Volkskrant dat hij 'tijdelijk' niet langer bij Nyenrode doceert. "Ik had een nulurencontract bij Nyenrode. Dat is opgeschort. En als je er niet meer doceert, mag je jezelf geen hoogleraar meer noemen", zei hij in de krant. Nyenrode laat nu weten dat Koelewijn niet als hoogleraar zal terugkeren.

Michel G. is in drie beleggingsfraudes verdachte of veroordeeld. Ad van T. was medeverdachte van witwasser Jan-Dirk Paalberg en leidde illegaal het verdacht trustbedrijf ICM. Koelewijn zei eerder in de media dat hij met de twee in zee ging, omdat ook fraudeurs een tweede kans verdienen.

Koelewijn was als hoogleraar gespecialiseerd in goed ondernemingsbestuur. In de media was hij vaak aan het woord over financiële affaires en hij gaf onder meer leiding aan de onderzoeksafdeling van de Autoriteit Financiële Markten (AFM), die over de integriteit van de financiële sector waakt.