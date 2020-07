Organisatoren bedevaartreizen op de vingers getikt

Het gaat om acht bedrijven: Amlex Travel, Alferdoos Reizen Stars Travel, Elfourssan Reizen, De Richting, Salsabil Travel, Stichting Al Manar Haj en Omra, Taoufik Reizen en Wadi Alrafidein Travel.

Dwangsom

Als deze bedrijven niet voor 2 oktober 2020 maatregelen hebben genomen, zoals zich aansluiten bij een garantiefonds, moeten zij dwangsommen betalen die variëren tussen €2900 en €32.400 per week.

De bedevaart naar de in de islam heilige plaatsen Mekka en Medina is belangrijk voor moslims. Velen sparen jaren voor de Hadj (de grote bedevaart in een specifieke periode van het jaar) of de Umrah (kleinere bedevaart, die het hele jaar door kan plaatsvinden). Een Hadj kost gemiddeld €5000 tot €6500.

Pakketreis

De ACM kreeg meldingen dat consumenten niet goed beschermd waren als de reisorganisatie die deze reizen aanbiedt failliet zou gaan. De bedevaartreis is namelijk gewoon een pakketreis, en dan zijn garanties verplicht. In 2019 startte de autoriteit dus een onderzoek naar zo’n tien aanbieders.

„De verkoop van bedevaartreizen verloopt via specifieke aanbieders en vaak bij de moskee. Ook voor deze reisaanbieders gelden de regels die consumenten beschermen bij een faillissement”, zegt Edwin van Houten, directeur Consumenten van de ACM.

Dit jaar kunnen moslims van buiten Saudi-Arabië overigens niet op bedevaart. Vanwege de coronapandemie houden autoriteiten de grenzen dicht.