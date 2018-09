Wall Street blijft sterk liggen, AEX rustig het jaar uit

Marktoverzicht:

Bij gebrek aan volume sluimert de markt het jaar uit, er kan nog wel wat bijkomen maar op Wall Street zien we dan toch wat mijlpalen die moeilijk te nemen zijn. Denk aan de Dow Jones die de 20.000 punten al enkele keren tot op een fractie naderde maar er nog niet boven geraakt. De Nasdaq 100 staat dan weer met een nieuwe All Time High net onder de 5000 punten wat ook een mijlpaal is, de Nasdaq zelf ziet dan weer de 5500 punten als weerstand.

U merkt het, de markt wil nog wel wat hoger maar wordt wat tegengehouden door cijfers die psychologisch werken. Zo zou de 20.000 punten voor de kranten, websites een knalkop kunnen zijn zo net voor Nieuwjaar maar het kan net zo goed worden opgespaard tot begin volgend jaar. Dat men erboven wil lijkt me meer dan duidelijk, op naar de volgende grenzen zou ik dan maar zeggen.

Op dit ogenblik zien ik dan ook nog niet echt een reden op technisch en fundamenteel gebied dat de markten fors gaan moeten inleveren. Vorig jaar was dat wel het geval in januari, wel is het zo dat de beurzen van de 10 keer 8 keer hoger gaan gedurende de eerste week van het jaar. En nu we rond de toppen staan en we steeds nieuwe All Time Highs neerzetten lijkt het erop dat we het jaar in dezelfde modus gaan opstarten. Omhoog, nieuwe toppen en nieuwe records op Wall Street.

Europa valt met de AEX en de DAX ook wat stil, alles kan wat op slot zitten nu de laatste dagen van het jaar zijn aangebroken en we alleen nog wat met Window Dressing te maken krijgen. Tussen de 480 en 490 punten het jaar maar uit dan met de AEX, de DAX kan tussen de 11.400 en 11.600 punten zijn eindejaar stand op gaan zoeken zoals het er nu op lijkt.

Wall Street:

Wall Street blijft duidelijk wat hangen nu, nog steeds geen doorbraak boven de 20.000 punten bij de Dow Jones maar we blijven er wel dicht in de buurt voorlopig, de kansen liggen nog helemaal open. Wel valt de rally wat stil nu hetgeen vorige week al begon. Zowel de Dow Jones, de S&P 500 en de Nasdaq kunnen deze week mogelijk nog een extra impuls krijgen om de standen wat hoger te brengen, anders verwacht ik dat wel begin volgend jaar ofwel binnen enkele sessies. De BULL heerst voorlopig nog, we zitten in een consolidatiefase nu.

Steun bij de Dow Jones nu eerst de 19.800-19.850 punten, later de 19.700 en de 19.500 punten, weerstand eerst die 20.000 punten, later de 20.250 en de 20.500 punten. Bij de S&P 500 nu steun rond de 2250 punten, bij een daling onder dat niveau steun rond de 2225 en de 2200 punten. Weerstand eerst de 2270-2275 punten, later de 2300 punten wat ik nog altijd als doel zie. Bij de Nasdaq wordt het letten op de 5500 punten, later zou de index door kunnen stoten naar de 5600-5650 punten. Steun nu eerst de 5400 en de 5300 punten, later de oude top rond de 5230 punten.

AEX en DAX:

De AEX doet het goed is nog steeds goed en blijft onderweg naar de 488 punten, de markt wil blijkbaar zo hoog mogelijk het jaar uit en dat pakt goed uit voor de AEX. Het zou me dan ook niet verwonderen dat men dicht bij de 490 punten uit wil komen met de AEX maar dat zien we de komende dagen wel. Eerst maar eens de 488 punten zien te bereiken nu hetgeen moet kunnen, later de 492-493 en de 500 punten als weerstand. Steun nu de 478 met later de 474 en de 472 punten. De oude top rond de 466 punten ligt al een stuk onder de huidige koers.

De DAX geraakt ook gestaag wat hoger en laat de 11.400 punten nu achter zich, als we hoger geraken letten we op de 11.550-11.600 punten als weerstand. Later kan de DAX zelfs redelijk snel naar de 11.750-11.800 punten. Steun nu de 11.350 en de 11.250 punten, de oude top rond de 10.820 punten ligt nu al behoorlijk wat lager.

Euro:

Weinig verandering bij de euro, tussen de 1,04 en de 1,05 dollar, steun nu eerst de 1,04-1,045 dollar, later de bodem rond de 1,035 dollar. Daarna kan de euro richting pariteit ofwel de 1 op 1 verhouding maar tussendoor wacht er wel nog wat steun rond de 1,01 dollar. De euro blijft zwak nog altijd waardoor ik een snel herstel nog niet zie zitten. Komt door de rente in de VS die oploopt, in Europa is dat voorlopig nog niet aan de orde door dat de ECB het opkoop programma heeft verlengt tot eind volgend jaar. Weerstand nu de 1,055 dollar met later de 1,065 dollar.

Brent olie:

De olie breekt boven de 56 dollar uit en kon zelfs even tot net voorbij de 57 dollar gisteren, doel blijft de 60 dollar. Steun nu de 55 en de 53 dollar, later de 51 dollar met steun. Weerstand eerst de 58 dollar met daarboven de 60 dollar als doel voor een vat olie. Bij de olie krijgen we zeker nog de nodige kansen om op te handelen de komende weken, dat doen we via Guy Trading en COMBI-Trading.

Guy Boscart is Market Timer & Technisch Analist. Oprichter en eigenaar van de beurswebsite www.usmarktes.nl.