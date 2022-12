’FTX-oprichter volgende week voor rechter’

FTX-oprichter Sam Bankman-Fried werd vorige week op borgtocht vrijgelaten. Ⓒ ANP/HH

NEW YORK (ANP) - Sam Bankman-Fried, de medeoprichter van de omgevallen cryptobeurs FTX, staat naar verwachting aanstaande dinsdag voor het eerst voor de rechter. Hij wordt dan in New York voorgeleid, meldt Reuters op basis van rechtbankstukken die het persbureau heeft ingezien.