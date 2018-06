Appetijt voor Fukushima

Vanwege de schade, het stralingsgevaar en miljardenclaims van bedrijven en nabestaanden tegen de Tokyo Electric Power (Tepco) bleven investeerders jarenlang aan de zijlijn.

Risicopremie

Tepco werd door de staat gered. Het was halverwege dit jaar in omvang nog het op drie na grootste energiebedrijf ter wereld, achter E.ON, EDF en RWE. Het Japanse conglomeraat in energie met een omzet van ongeveer €50 miljard heeft een derde van de Japanse energiemarkt in handen.

Waarschijnlijk in maart 2017 komt de eerste obligatie van Tepco op de markt. Daarvoor moeten de Japanners een risicopremie betalen van een procentpunt boven die van de Japanse staatsobligaties.

Compensatie

De beleggers staan klaar en durven weer in te stappen, aldus ook dataverzamelaar Thomson-Reuters, omdat de Japanse overheid compensatie aan nabestaanden van de slachtoffers zou gaan verruimen.

Het wachten is op de formele toezegging van de Japanse overheid om tot de garantstelling voor de schadevergoeding te komen. Afgelopen jaren ging het om bijna €2,5 miljard aan obligaties die zouden worden aangeboden.

Grote problemen

Tepco werd in 1951 opgericht, in 1971 begon het aan zijn eerste reactor in Fukushima Daiichi, en breidde dat aantal sindsdien uit. In juni 2007 moest Tepco een centrale vanwege grote problemen sluiten. In maart 2011 volgde de tsunami voor de kust van Sendai.

De aardschok en overstroming troffen de koeling van de kerncentrale Fukushima I. Sindsdien kreeg Tepco staatssteun om te voorkomen dat het energiebedrijf zou omvallen en daalde de waarde van de aandelen.