Heijmans wil snel duidelijkheid over stikstof

Eerder dit jaar werd het Nederlandse stikstofbeleid (PAS) ongeldig verklaard. Dat zorgde er direct voor dat verschillende bouwprojecten vertraagd werden, of dat er in zijn geheel een streep doorheen ging. PFAS is een verzamelnaam voor schadelijke stoffen die niet afbreekbaar zijn en veel in de grond voorkomen. Door strengere milieuregels is het verplaatsen van grond aan banden gelegd.

"Orderboek dreigt leeg te lopen"

Dit vindt DFT-verslaggever Yteke de Jong:

„Op zich lijkt het goed te gaan met Heijmans, maar tegelijkertijd komt het bedrijf ook met een winstwaarschuwing. Het orderboek dreigt straks leeg te lopen omdat er geen wegen aangelegd kunnen worden in verband met de stikstofuitstootcrisis. Dat heeft gevolgen voor de omzet van volgend jaar. Door het ontbreken van regie en de verschillende loketten die er voor moeten zorgen dat de bouw weer vlot getrokken wordt, is het vrijwel zeker dat er moeilijker tijden aanbreken.”

Heijmans is naar eigen zeggen voorstander van een gezonde leefomgeving en meer aandacht voor duurzaamheid in de sector. "Maar regels kunnen echter niet van de ene op de andere dag worden aangescherpt. Dit vereist een overgangsperiode", aldus Hillen.