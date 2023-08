Verzekering voor huis fiks duurder door hoge bouwkosten

Materialen voor de bouw zijn hard in prijs gestegen en ook de lonen voor bouwlieden gaan omhoog. Dat stuwt ook het totale bedrag dat nodig zou zijn om je huis in dezelfde staat opnieuw op te bouwen, en daarop baseren verzekeraars de premie voor een opstalverzekering.

Van begin 2022 tot nu zijn de premies voor opstalverzekeringen tussen de 10 en 20 procent gestegen, meldt Pricewise op basis van eigen gegevens. „Stel de premie was 250 euro per jaar, dan ben je dus 25 of 50 euro meer kwijt”, legt een woordvoerster uit. Maar de verschillen per woningtype of verzekeraar zijn groot.

Hogere premies

Aanpassingen of verbouwingen aan het huis kunnen de woningwaarde verhogen, en dus ook voor een hogere premie zorgen. Toch doen huiseigenaren er volgens Pricewise-directeur Hans de Kok goed aan om een nieuwe keuken, badkamer of zonnepanelen door te geven aan de verzekeraar. Ze dreigen anders voor te weinig verzekerd te zijn.