Beursblog: lagere start AEX onder druk Arcelor en Aegon; Takeaway wint

Door Redactie DFT

Bart Aangenendt, CEO van Hydratec Industries, heeft vandaag op de gong geslagen om het 25 jarig beursnotering van Hydratec te vieren. De groep is verwelkomd door Alexander Voorham, Account Manager Listing van Euronext Amsterdam. Ⓒ Euronext Amsterdam AEX 672.55 -0.7 %

Na de terugtrekkende beweging van een dag eerder zakt de AEX donderdag bij de start flink weg in afwachting van een inflatiecijfer uit de VS. Bij de hoofdfondsen liggen Arcelor en Aegon zwak in de markt na de cijfers.