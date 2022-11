Beursblog: opsteker inflatie VS stuwt AEX fors omhoog

Door Johan Wiering

Bart Aangenendt, CEO van Hydratec Industries, heeft vandaag op de gong geslagen om het 25 jarig beursnotering van Hydratec te vieren. De groep is verwelkomd door Alexander Voorham, Account Manager Listing van Euronext Amsterdam. Ⓒ Euronext Amsterdam AEX 691.15 2.05 %

De AEX krijgt donderdagmiddag de wind stevig in de rug gesteund door goed nieuws over de Amerikaanse inflatie die vorige maand harder is gedaald dan vooraf werd voorzien.