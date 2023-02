Premium Het beste van De Telegraaf

Topman Adyen over snel oplopende kosten: ’Keuze voor lagere marge vrijwillig’

Door Wouter van Bergen Kopieer naar clipboard

Amsterdam - Net als bij de halfjaarcijfers in augustus schrokken aandeelhouders zich woensdagochtend weer een hoedje van de snel oplopende kosten bij Adyen. De betaaldienstverlener is ook in 2023 ’een bedrijf in investeringsmodus’ was de boodschap van ceo Pieter van der Does en zijn nieuwe co-ceo Ingo Uytdehaage. Het bedrijf wedt op de toekomst, maar niet alle beleggers zijn overtuigd dat dit met zulke uitgaven moet gaan. Het aandeel stond in de ochtend 13 tot 14% lager, op overigens relatief kleine handelsvolumes. Maar waar zes maanden geleden in de loop van de dag het verlies terugliep tot luttele procenten, lukte het woensdag aan het begin van de middag nog niet om de pijn weer uit de koers te praten.