Wall Street rustig naar de kerst

De leidende Dow-Jonesindex sloot uiteindelijk 0,1 procent hoger op 19.933,81 punten. De brede S&P 500 eindigde ook 0,1 procent hoger op 2263,69 punten en de technologiebeurs Nasdaq won 0,3 procent tot 5462,69 punten.

Opvallend waren de koersverliezen voor toonaangevende retailers als Amazon, Best Buy en Bed Bath & Beyond die tot 1,5 procent inleverden. In de afgelopen dagen verloren fondsen van winkelbedrijven over een breed front aan beurswaarde. Op de laatste handelsdag voor Kerstmis was het sentiment dus niet veel beter. Veel winkelbedrijven proberen vrijdag met lastminuteaanbiedingen de kerstverkopen verder aan te jagen.

Weight Watchers

Weight Watchers (plus 9 procent) maakte voor de tweede dag op rij een koerssprong. Het dieetbedrijf profiteerde van een advertentie van tv-persoonlijkheid Oprah Winfrey. Daarin gaf ze aan flink gewicht te zijn verloren met dank aan Weight Watchers. De mediagrootheid nam vorig jaar een aanzienlijk belang in de onderneming. Ook nam ze zitting in het bestuur.

Verder viel de winst van farmaceut Synergy Pharmaceuticals van bijna 22 procent op. Het bedrijf maakte positieve vorderingen bij de ontwikkeling van een middel voor de behandeling van het prikkelbare darm syndroom (PDS). General Motors sloot vlak. De automaker heeft in China een boete van 29 miljoen dollar gekregen vanwege verboden prijsafspraken met dealers.

Consumentenvertrouwen

Het consumentenvertrouwen steeg in december naar het hoogste niveau in ruim elf jaar. Verder bleek de verkoop van nieuwbouwwoningen vorige maand harder te zijn gestegen dan over het algemeen werd verwacht.

De euro werd voor 1,0450 dollar verhandeld, tegen 1,0447 dollar bij het Europese slot. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,3 procent tot 53,09 dollar. Brentolie won 0,2 procent tot 55,16 dollar per vat.