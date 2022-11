Premium Het beste van De Telegraaf

Betaal niet te veel aan een malafide klusser: 5 tips

Door Marlou Visser

Een klusjesman of -vrouw inschakelen? Doe altijd eerst goed online onderzoek! Foto ter illustratie. Ⓒ Getty Images

Amsterdam - De deur valt achter je in het slot met de sleutels aan de binnenkant, de wc trekt niet meer door of je staat in het donker door kortsluiting. Bij hoge nood ben je geneigd de eerste de beste klusjesman te bellen die je uit de brand kan helpen. Het komt alleen regelmatig voor dat deze redder in nood vervolgens een wel héél gepeperde rekening presenteert. Hoe voorkom je dit? Vijf tips.