2000 baby’s minder door studie en flexwerken

Vrouwen die geen vast arbeidscontract hebben, worden minder vaak zwanger. Ⓒ Beeld 123RF

Jongeren studeren steeds langer en hebben ook vaker een flexibel arbeidscontract. Dat zorgt ervoor dat zij minder en later kinderen krijgen. Als de situatie wat betreft studietijd en contracten in 2017 hetzelfde was geweest als in 2010, waren er nu ruim 2000 meer baby’s geboren.