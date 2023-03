Topdiamant voor miljoenen naar de veiling: ’Hoogste prijs per karaat ooit’

Het gaat om een 10,57-karaats geslepen steen, genaamd Eternal Pink. Kopers kunnen erop bieden tijdens een grotere juwelenveiling op 8 juni in New York.

De ruwe diamant van 23,78 karaat voordat die werd geslepen, is in 2019 gedolven door De Beers in de Damtshaa-mijn in Botswana. Daarop werd de steen door diamantbedrijf Diacore in zes maanden geslepen en gepolijst. Volgens Sotheby’s is er niet eerder zo’n levendige roze diamant op de markt gekomen.

Bekijk ook: Diamantenreus De Beers voert sterkste prijsstijging in jaren door

„Deze kleur is de mooiste geconcentreerde roze tint die ik ooit heb gezien of die ooit op de markt is gekomen”, claimt Quig Burning, het hoofd van sieraden voor de VS bij Sotheby’s. Hij vergelijkt de diamant vanwege de extreme helderheid met ’de beste meesterwerken’ en noemt de steen ’veel zeldzamer dan een Magritte of een Warhol.’

Ⓒ SOTHEBY’S

Het prijsrecord per karaat staat nog altijd op naam van een diamant van 11,15 karaat die in oktober bij Sotheby’s in Hong Kong werd verkocht voor $5,1 miljoen per karaat, samen $57,7 miljoen.

Bekijk ook: Prijzen diamanten stijgen door stormloop consument